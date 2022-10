Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unfallflucht - Verletzter Fahrradfahrer

Lennestadt-Störmecke (ots)

Am Montag (03.10.2022) hat sich um 19:07 Uhr ein Verkehrsunfall mit einer anschließenden Flucht in Störmecke auf der B 236 ereignet. Ein 36-Jähriger aus Burbach beabsichtigte mit seinem Transporter vom Fahrbahnrand in den fließenden Verkehr einzufahren, übersah hierbei jedoch zwei Radfahrer, welche in die gleiche Richtung fuhren. Bei einem Ausweichmanöver stießen die beiden Radfahrer miteinander zusammen, wobei ein 46-Jähriger aus Lennestadt mit seinem Fahrrad stürzte, sich verletzte und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht wurde. Unbeeindruckt von dem Zusammenstoß verließ der Burbacher zunächst die Unfallstelle, kehrte jedoch kurze Zeit später zurück. In erwartet nun ein Verfahren wegen Verkehrsunfallflucht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell