POL-OE: Straßenverkehrsgefährdung - 2 Verletzte

Olpe (ots)

Zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr kam es am Samstagabend (01.10.2022) um 21:30 Uhr in der Straße "In der Trift". Ein 20-jähriger Autofahrer aus Wenden überholte auf gerade Strecke einen vor ihm fahrenden Pkw. Beim Wiedereinscheren brach auf regennasser Fahrbahn das Heck des Fahrzeuges des jungen Mannes aus. Hierdurch geriet er in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit dem Auto einer 43-jährigen Frau aus Olpe. Beide Fahrzeugführer wurden bei dem Verkehrsunfall verletzt. Die nicht mehr fahrbereiten Pkw wurden abgeschleppt. Der Führerschein des 20-jährigen wurde an dem Unfallort von der Polizei sichergestellt. Dieser muss sich jetzt einem eingeleiteten Verfahren wegen einer Straßenverkehrsgefährdung stellen. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Eurobereich.

