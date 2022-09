Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zwei Motorradfahrer nach Unfällen leicht verletzt

Attendorn (ots)

Am Donnerstag (29.09.2022) kam es auf der L512 im Bereich "Schnüttgenhof" zu zwei fast gleichgelagerten Verkehrsunfällen. In beiden Fällen waren Motorradfahrer beteiligt.

Um 14.45Uhr hatte zunächst ein 35-jähriger Motorradfahrer die Kontrolle über sein Zweirad verloren, als der Verkehr vor ihm zum Stocken kam. Er stürzte und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Sein Motorrad rutschte gegen das Heck eines vor ihm zum Stehen gekommenen PKW. An Motorrad und PKW entstand ein Gesamtschaden im mittleren vierstelligen Eurobereich.

Am Abend verlor dann um 19.04Uhr ein 16-Jähriger ebenfalls die Kontrolle über sein Leichtkraftrad, als ein PKW vor ihm verkehrsbedingt bremsen musste. Er kam zu Fall und zog sich hierdurch leichte Verletzungen zu. Der junge Fahrer wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. An seinem Leichtkraftrad entstand ein Schaden im mittleren dreistelligen Eurobereich.

