POL-OE: Einbrecher entwenden E-Bikes

Finnentrop (ots) - Zu einem Verkehrsunfall kam es am Montag (26.09.2022) um 12:48 Uhr auf der Lenscheider Straße (L687) in Rönkhausen. Da ein Vorausfahrender verkehrsbedingt abbremsen musste, kam es in der Folge zu Auffahrunfällen mit insgesamt vier beteiligten Kleintransportern. Eine 35-jährige Fahrerin wurde dabei leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein ...

