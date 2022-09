POL-OE: Auffahrunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen - Fahrerin leicht verletzt

Lennestadt (ots) - Am Samstag (24.09.2022) kam es um 19.20Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Hundemstraße in Altenhundem. Ein 60-jähriger Autofahrer fuhr in Höhe des Busbahnhofs/Bahnhofs mit seinem Fahrzeug vom rechten Fahrbahnrand in den fließenden Verkehr ein. Dabei kam es zur Kollision mit dem Auto eines 19-Jährigen, der zeitgleich die Hundemstraße in Fahrtrichtung "Turbokreisel" befuhr. Der 19-Jährige ...

mehr