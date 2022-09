Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verletzter Motorradfahrer ohne Erinnerung

Olpe (ots)

Ein 60-Jähriger meldete sich in der Nacht zu Donnerstag (29.09.2022) über Notruf bei der Rettungsleitstelle. Die zum Einsatzort entsandten Einsatzkräfte konnten den Mann schließlich schwerverletzt in seiner Wohnung antreffen. Außerdem stand sein Motorrad mit frischen Unfallschäden vor der Wohnanschrift. Allerdings fehlte dem verletzten Motorradfahrer jedwede Erinnerung an die vorangegangenen Stunden. Derzeit geht die Polizei von einem Unfallgeschehen aus, welches sich vermutlich zwischen Kirchhundem und Olpe ereignet hat. Der mögliche Unfallzeitraum liegt zwischen Mittwoch, 22.00Uhr und Donnerstag, 00.25Uhr. Der Mann wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. An seinem Motorrad stellten die Beamten einen Schaden im unteren vierstelligen Eurobereich fest. Es wird gebeten, dass sich mögliche Zeugen eines entsprechenden Unfallgeschehens sowie Personen, die Angaben über eine mögliche Unfallstelle machen können, bei der Polizei unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 melden.

