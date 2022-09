Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Tatverdächtiger von Baumaschinendiebstählen und Einbrüchen in Untersuchungshaft

Kreis Olpe (ots)

Am Mittwochmorgen (28. September) setzten Ermittler der Polizei im Rhein-Sieg-Kreis, des Oberbergischen Kreises und der Polizei Olpe dem Treiben eines mutmaßlichen Seriendiebes ein Ende.

Ein 42-Jähriger aus Gummersbach steht im Verdacht, im großen Stil Einbrüche in Firmen, Diebstähle von Baggern, Anhängern, Baumaschinen und Werkzeugen begangen zu haben.

Bei einem Einbruch in eine Firma in Troisdorf-Spich Anfang September hat der Tatverdächtige mutmaßlich einen Transporter und Maschinen im Wert von rund 70.000 Euro entwendet.

Den gestohlenen Transporter konnten Ermittler Tage später im Oberbergischen Kreis bei Bergneustadt ausmachen, genauso wie einen in Hessen gestohlenen Lkw mit Anhänger.

Weitere Ermittlungen der Kripo führten dann zur Identifizierung des Tatverdächtigen, gegen den in mehreren Polizeibehörden bereits wegen gleichgelagerter Taten ermittelt wurde.

Bei Durchsuchungen in Bergneustadt, Gummersbach, Wiehl und Drolshagen konnten ein gestohlener Radlader, drei Anhänger, ein Dachdeckeraufzug, diverse Baumaschinen und ein E-Bike gefunden und sichergestellt werden. Die allesamt gestohlenen Gegenstände haben einen Gesamtwert von circa 120.000 Euro. Die Beute stammt aus Taten in Haltern am See, aus Troisdorf, aus Meinerzhagen und Viersen sowie aus Much.

In einem angemieteten Container wurden darüber hinaus Werkzeuge und Maschinen im Wert von mindestens 30.000 Euro vorgefunden, die nach ersten Recherchen aus Taten in Koblenz, dem Lahn-Dill-Kreis und Olpe stammen.

Der 42-Jährige konnte in Bergneustadt festgenommen werden und wurde einem Haftrichter in Siegburg wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls in mehreren Fällen vorgeführt. Dieser ordnete Untersuchungshaft gegen den Gummersbacher an. Zwei unangemeldete Kampfhunde wurden vom Ordnungsamt Bergneustadt übernommen und untergebracht.

Die Ermittlungen zu Mittätern und weiteren angemieteten Hallen und Stellplätzen dauern an. Daher bitten die Fahnder um Hinweise, insbesondere aus dem Bereich Wiehl und Bergneustadt, zu Abstellorten und Mietflächen des Tatverdächtigen, der häufig einen roten Ford Transit benutzt hat und oftmals zwei graue Kampfhunde dabei hatte.

Zeugenhinweise bitte an die Polizei im Rhein-Sieg-Kreis unter der Rufnummer 02241 541-3121 oder an die Polizei im Oberbergischen Kreis unter der 02261 81990

