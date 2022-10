POL-OE: Frontalzusammenstoß - 3 Verletzte

Olpe (ots) - Zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr kam es am Samstagabend (01.10.2022) um 21:30 Uhr in der Straße "In der Trift". Ein 20-jähriger Autofahrer aus Wenden überholte auf gerade Strecke einen vor ihm fahrenden Pkw. Beim Wiedereinscheren brach auf regennasser Fahrbahn das Heck des Fahrzeuges des jungen Mannes aus. Hierdurch geriet er in den ...

mehr