Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Sattelzug umgekippt

Die Nordtangente war in der Nacht zum Samstag zwischen dem Industriegebiet Ulm-Lehr und Böfingen für mehrere Stunden voll gesperrt

Ulm (ots)

Am Freitag kam gegen 20 Uhr der Lenker eines Sattelzugs auf der Nordtangente von Ulm (Kreisstraße 9915) vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers von der Fahrbahn ab. In der Folge kippte das Gespann um und kam seitlich quer über die gesamte Fahrbahnbreite zum Liegen. Der 66-Jährige Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Durch auslaufende Betriebsstoffe wurde die Fahrbahn verunreinigt. Die Bergung des Lkw erfolgte mit schwerem Gerät und die Straße musste aufwendig gereinigt werden. Deshalb blieb die Nordtangente am Samstag bis in die Morgenstunden voll gesperrt. Der Sachschaden belief sich nach ersten Schätzungen auf annähernd 100.000 Euro.

+++

Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (U. Hä./P.Me.) -1345853

ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell