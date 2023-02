Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Öl ausgeschüttet - Feuerwehreinsatz - 17-Jährige verletzt - Sonstiges

Aalen (ots)

Neresheim: Von der Straße abgekommen

Auf rund 1500 Euro beläuft sich der Sachschaden, der bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend entstand. Gegen 22.30 Uhr kam der Nissan einer 34-Jährigen auf der Kreisstraße 3314 zwischen Schweindorf und Kösingen auf schneeglatter Straße ins Rutschen und prallte gegen einen Leitpfosten. Dieser wurde hierbei aus der Verankerung gerissen. Die 34-Jährige blieb unverletzt.

Hüttlingen: Bei Unfall leicht verletzt

Eine Leichtverletzte und ein Sachschaden von rund 20.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagnachmittag ereignete. Mit ihrem Fiat 500 befuhr eine 28-Jährige gegen 14.15 Uhr die B 19 zwischen Abtsgmünd und Hüttlingen. Aufgrund Schneematsch verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug, welches nach rechts von der Straße abkam. Beim Gegenlenken konnte die 28-Jährige den Pkw zunächst wieder auf die Fahrbahn steuern; der Fiat schleuderte dann nach links, wo er gegen einen Baum prallte, sich überschlug und auf der rechten Seite zum Liegen kam. Die Unfallverursacherin konnte durch Ersthelfer aus ihrem Fahrzeug befreit werden; sie erlitt leichte Verletzungen, weshalb sie mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht wurde.

Hüttlingen: Taxigast schwer verletzt

Am frühen Sonntagmorgen gegen 03:50 Uhr wollten mehrere Fahrgäste in ein Taxi einsteigen. Hierbei übersah der 43-jährige Taxifahrer den letzten Fahrgast und fuhr zu früh los. Dadurch wurde ein 26-Jähriger beim Anfahren von dem Taxi erfasst und angefahren. Der 26-Jährige erlitt bei dem Unfall, der sich auf der B19, im Bereich der Brücke der B29 ereignete, schwere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Aalen-Wasseralfingen: Öl ausgeschüttet

Zwischen Sonntag, 15.01. und Samstag, 04.02. schütteten Unbekannte aus neun Ölkanistern insgesamt etwa 110 Liter Öl auf die Straße "Am Schönbach". Das Öl, bei dem es sich vermutlich um Altöl handelt, lief über die anliegenden Grünflächen nahe eines Biotops in den Schönbach und drang auch ins Erdreich ein. Die leeren Kanister entsorgte der Täter im Biotop und in einem gegenüberliegenden Gebüsch. Durch Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr wurden Ölsperren errichtet; so konnte verhindert werden, dass das Öl auch in den Kocher gelangte. Personen, die Hinweise auf den oder die Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 in Verbindung zu setzen.

Westhausen: 6500 Euro Schaden

Am Sonntagnachmittag ereignete sich auf der Kreisstraße 3318 zwischen Lippach und Killingen ein Verkehrsunfall, bei dem ein Schaden von rund 6500 Euro entstand. Aufgrund der Witterungsverhältnisse kam der BMW eines 24-Jährigen nach rechts von der Fahrbahn ab. Beim Gegenlenken geriet der Pkw dann in den linken Straßengraben, wo er zum Stehen kam. Der Unfallverursacher und seine 22 Jahre alte Beifahrerin blieben unverletzt.

Jagstzell: Zu schnell gefahren

Leichte Verletzungen zog sich eine 28 Jahre alte Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall am Sonntagmittag zu. Kurz vor 13 Uhr befuhr sie mit ihrem Toyota Yaris die B 290 zwischen Jagstzell und Ellwangen. Da sie bei winterlichen Straßenverhältnissen zu schnell fuhr, verlor sie die Kontrolle über ihren Pkw, der zunächst auf die Gegenfahrspur geriet, sich um die eigene Achse drehte und anschließend frontal gegen die Leitplanken prallte. Die 28-Jährige wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht; ihr Fahrzeug war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 5500 Euro.

Rainau: Unfall erst nachträglich gemeldet

Nachträglich zeigte ein 26-Jähriger am Sonntag einen Unfall an, der sich bereits am Morgen gegen 6 Uhr ereignet hatte. Der 26-Jährige war mit seinem VW Passat an der Einmündung zum Stausee / Grabenstraße von der Fahrbahn abgekommen und gegen ein Verkehrszeichen gefahren, wobei ein Sachschaden von rund 3000 Euro entstand. Da der 26-Jährige zum Zeitpunkt der Unfallmeldung nach Alkohol roch und ein entsprechender Test positiv verlief, musste er sich im Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen; sein Führerschein wurde einbehalten.

Tannhausen: Gegen geparktes Fahrzeug gefahren

Eine 20-Jährige verursachte am Sonntagmorgen gegen 1 Uhr einen Sachschaden von rund 9000 Euro, als sie mit ihrem Toyota gegen einen in der Hauptstraße abgestellten Dacia fuhr. Die 20-Jährige blieb bei dem Unfall unverletzt. Ihr Fahrzeug war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit.

Schwäbisch Gmünd-Bettringen: Feuerwehreinsatz

Mit 5 Fahrzeugen und 24 Einsatzkräften rückte die Freiwillige Feuerwehr Schwäbisch Gmünd am Montagmorgen kurz vor 2 Uhr in die Gottlieb-Daimler-Straße aus. Dort war es in einer Bäckerei aufgrund Hitze während der Bäckereiproduktion zu einer Stichflamme gekommen, durch welche geringfügig Dämmmaterial beschädigt wurde. Nennenswerter Sachschaden entstand keiner.

Lorch: 17-Jährige verletzt

Am Samstagabend kurz nach 21 Uhr warf ein 23-Jähriger während einer Faschingsveranstaltung in der Schießhaustraße eine Weinflasche in das Gesicht einer 17-Jährigen, wobei diese schwer verletzt wurde. Zwei 19 Jahre alte Männer nahmen die Verfolgung des 23-Jährigen auf, der zu Fuß geflüchtet war. Nachdem sie ihn eingeholt hatten, kam es dann zu Tätlichkeiten gegen ihn. Sowohl gegen den 23-Jährigen, als auch gegen die beiden 19-Jährigen wurden entsprechende Ermittlungen eingeleitet.

Schwäbisch Gmünd: 63-Jährige wurde bestohlen

Während ihres Einkaufes in einem Lebensmitteldiscounter in der Schwerzerallee entwendete ein Unbekannter den Geldbeutel einer 63-Jährigen. Der Diebstahl ereignete sich am Samstagvormittag zwischen 11.15 Uhr und 11.45 Uhr und wurde von der 63-Jährigen an der Kasse bemerkt. Der Täter erbeutete neben rund 250 Euro Bargeld auch persönliche Papiere der Frau. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580 entgegen.

Ellwangen: Gegen Leitplanken geprallt

Noch unklar ist die Höhe des Sachschadens, der bei einem Verkehrsunfall am Sonntagmittag entstand. Auf der A 7 zwischen den Anschlussstellen Dinkelsbühl und Fichtenau kam der VW eines 36-Jährigen beim Fahrspurwechsel ins Schleudern und prallte gegen die Leitplanken, ehe er auf dem Standstreifen zum Stehen kam. Der 36-Jährige blieb bei dem Unfall unverletzt.

Westhausen: Fahrzeug überschlug sich - 34-Jähriger leicht verletzt

Ein Leichtverletzter und ein Sachschaden von rund 10.000 Euro waren die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagnachmittag gegen 15.15 Uhr ereignete. Zur Unfallzeit befuhr ein 34-Jähriger mit seinem Audi die A 7 zwischen den Anschlussstellen Westhausen und Oberkochen, wo der Pkw auf schneeglatter Straße und zu hoher Geschwindigkeit ins Schleudern geriet. Das Fahrzeug kam nach rechts von der Straße ab und überschlug sich, ehe es im Grünstreifen auf dem Dach zum Liegen kam. Der 34-Jährige wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Zur Bergung des Fahrzeuges und Reinigung der Fahrbahn war die Freiwillige Feuerwehr Westhausen mit insgesamt fünf Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften vor Ort.

Ellenberg: Fahrzeug übersehen

Beim Wechseln der Fahrspur auf der A 7 zwischen den Anschlussstellen Fichtenau und Ellwangen, übersah ein 21-Jähriger am Samstagnachmittag gegen 16.20 Uhr den Opel eines 33-Jährigen und streifte diesen. Durch umherfliegende Fahrzeugteile wurde im weiteren Verlauf auch den VW Touareg eines 60-Jährigen beschädigt. Insgesamt entstand bei dem Unfall ein Sachschaden von rund 14.000 Euro.

