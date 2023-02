Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Scheibe eingeworfen, Toilettentüre beschmiert

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Scheibe eingeworfen

Zwischen Samstagabend 19 Uhr und Montagmorgen 06:30 Uhr warf eine bislang unbekannte Person mit einem Stein die Glaseingangstüre zu einem Gebäude in der Robert-Bosch-Straße ein. Dadurch verursachte er Sachschaden in Höhe von noch unbekannter Höhe. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Hinweise zum noch unbekannten Täter.

Crailsheim: Toilettentüre beschmiert

Am Freitag beschmierte ein Vandale eine öffentliche Toilette am Marktplatz mit einem schwarzen Stift. Durch mehrere Schriftzüge auf einer Toilettentüre entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Hinweise zum noch unbekannten Schmierfinken nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Telefonnummer 07951 4800 entgegen.

