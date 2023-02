Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Sachbeschädigung - Kabeltrommel entwendet - Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Sachbeschädigung

In einem Fahrradparkhaus am Bahnhof wurden im Zeitraum von Mittwoch bis Donnerstag zwei Scheiben vermutlich durch Schüsse mit einer Luftdruckwaffe beschädigt. Der Schaden hierbei beträgt etwa 300 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Bopfingen: Vorfahrt missachtet

Am Montag gegen 11:20 Uhr befuhr ein 54-jähriger Omnibus-Fahrer die Wiesmühlstraße und beabsichtigte dort die Kreuzung zu überqueren, um weiter in die Nördlinger Straße zu fahren. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines 73-jährigen VW-Fahrer, der von der Nördlinger Straße in Richtung Nördlingen unterwegs war. Infolgedessen kam es zum Zusammenstoß, bei welchem ein Schaden in Höhe von etwa 7000 Euro entstand.

Schwäbisch Gmünd: PKW übersehen

Beim Einbiegen von der Uferstraße in die Rechbergstraße übersah am Montag gegen 8:10 Uhr ein 39-jähriger VW-Fahrer eine 55-jährige Audi-Fahrerin, welche die Rechbergstraße in Richtung Rechberg befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, wobei sich die 55-Jährige leicht verletzte. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 20.000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Kabeltrommel entwendet

Aus einem Neubau in der Schießtalstraße wurde in der Zeit von Freitag, 15:30 Uhr, bis Montag, 07:45 Uhr, eine Kabeltrommel im Wert von circa 1000 Euro entwendet. Hinweise bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell