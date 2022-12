Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Ergänzende Mitteilung zu Auftrag Nummer 4930482 seitens der Staatsanwaltschaft

Celle (ots)

In dem Fall der in Lachendorf am 12.12.2022 getöteten 78jährigen Frau hat der beschuldigte Ehemann die Tat in seiner polizeilichen Vernehmung gestanden. Er gab an, seiner schlafenden Ehefrau bewusst mit einer Taschenlampe auf den Kopf geschlagen zu haben, um diese "zu betäuben". Anschließend habe er bewusst ein Kissen in ihr Gesicht gedrückt, bis seine Ehefrau erstickt sei. Letzteres habe er auch gewollt.

Zum Motiv gab der Beschuldige an, dass seine Ehefrau seit Tagen erkrankt sei und über Schmerzen geklagt habe. Sie habe ihn ständig wach gehalten, so dass er kaum zum Schlafen gekommen sei. Am Montag habe er seine Ehefrau ärztlich behandeln lassen wollen, was diese aber abgelehnt habe. Er habe dann "rot" gesehen und seine Frau im Schlafzimmer getötet. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft hat das Amtsgericht Celle gegen den 79jährigen Beschuldigten Haftbefehl wegen Mordes erlassen. Er befindet sich nun in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell