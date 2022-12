Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Hochwertiger Maserati entwendet

Celle (ots)

Celle/Altencelle - In der Nacht vom 12.12.22 auf den 13.12.22 ist im Celler Ortsteil Altencelle ein Maserati Levante entwendet worden. Der PKW ist ordnungsgemäß in einer Sackgassenstraße abgestellt worden und verschlossen gewesen. Letztmalig hat die Fahrzeughalterin ihren PKW am 12.12.22, gegen 16:30 Uhr, an seinem Abstellort gesehen. Als sie am nächsten Morgen zu ihrem PKW gehen wollte, stellte sie fest, dass dieser entwendet worden ist. Wer Hinweise zu der Tat geben kann oder auch im Vorfeld verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wendet sich an die Polizei in Celle unter 05141/277 0

Polizeiinspektion Celle