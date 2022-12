Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Beteiligter beim Verkehrsunfall in der "Sprache" erliegt seinen Verletzungen

Celle (ots)

Bereits unter Auftrag Nummer 4925079 haben wir über den Verkehrsunfall in der "Sprache" am 07.12.22 berichtet. Leider ist der 55-jährige lebensgefährlich verletzte Unfallbeteiligte am 09.12.22 im Allgemeinen Krankenhaus Celle seinen Verletzungen erlegen. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell