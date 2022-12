Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Fahrradfahrerin angefahren und vom Unfallort entfernt

Celle (ots)

Faßberg - Gegen 7 Uhr morgens, am 05.12.22, ist es zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Fahrradfahrerin und einer bislang unbekannten PKW Fahrerin gekommen. Der Verkehrsunfall ereignete sich in der Straße Große Horststraße in Faßberg, auf Höhe der Tankstelle. Die Unfallverursacherin soll einen grauen PKW geführt haben, etwa 40 Jahre alt sein und ein asiatisches Aussehen haben. Durch den Zusammenstoß ist die lediglich französische sprechende Fahrradfahrerin gestürzt und hat sich Verletzungen im Bereich der Hüfte zugezogen. Wer Hinweise geben kann wendet sich an die Polizei in Faßberg unter 05055-987060

