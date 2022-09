Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei sucht Zeugen nach Nötigung im Straßenverkehr

Dortmund (ots)

Wegen einer Nötigung im Straßenverkehr ermittelt die Polizei in Dortmund gegen den derzeit unbekannten Fahrer eines schwarzen Opel Corsa. Nach ersten Erkenntnissen fuhr der Fahrer am Dienstagmittag (6.9.2022) in Hombruch auf der Zillestraße in Richtung Hörde immer wieder dicht auf einen Audi Q7 auf.

Während der weiteren Fahrt in Richtung Aplerbeck habe der Corsa-Fahrer auf der Straße An der Goymark mehrfach durch Lenkbewegungen angedeutet, den Audi der 35-jährigen Dortmunderin rechts über den Seitenstreifen überholen zu wollen. Die Fahrerin gab darüber hinaus an, dass der Corsa-Fahrer sie habe rammen wollen.

An der Kreuzung An der Goymark / Schüruferstraße zog der Corsa schließlich rechts an dem Audi vorbei. Die Q7-Fahrerin erschrak und lenkte nach links. Der Audi stieß vor ein Verkehrszeichen, das auf einer Mittelinsel stand. Der Opel-Fahrer setzte Fahrt in Richtung Aplerbeck fort.

Der Corsa war mit vier Personen besetzt (hinten zwei Frauen). Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf die Identität des Fahrers geben können. Beschreibung: 20 bis 25 Jahre alt, dunkelbraune lockige Haare, schmales Gesicht, markante Wangenknochen. Der Beifahrer ist korpulent, hat schwarze lange Haare und einen Bart.

Hinweise bitte an die Polizeiwache in Aplerbeck unter Tel. 0231/132 3821.

