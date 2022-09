Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schenkenzell

Kreis Rottweil) Autofahrerin bei Frontalzusammenstoß lebensgefährlich verletzt (29.09.2022)

Schenkenzell (ots)

Lebensgefährliche Verletzungen erlitten hat eine Autofahrerin bei einem Unfall am Donnerstag gegen 16 Uhr auf der Bundesstraße 294 zwischen Schenkenzell und Schiltach. Eine 80-jährige Mini Fahrerin fuhr in Richtung Schiltach und geriet auf die Gegenfahrbahn, wo sie frontal mit dem BMW einer 39-Jährigen im Gegenverkehr zusammenstieß. Durch den Aufprall schleuderte der Mini noch gegen einen hinter ihm fahrenden Ford Fiesta einer 25-Jährigen. Die Unfallverursacherin erlitt durch den Zusammenprall schwerste Verletzungen und kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik. Die Fahrerin des BMW sowie ihr Beifahrer erlitten schwere Verletzungen und kamen ebenfalls in ein Krankenhaus. Die Fahrerin des Ford Fiesta kam mit leichteren Verletzungen davon. An allen drei Autos entstand Totalschaden. Die Schadenshöhe insgesamt schätzte die Polizei auf rund 75.000 Euro. Für die Unfallaufnahme musste sie die Bundesstraße komplett sperren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell