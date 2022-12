POL-CE: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Celle (ots) - Hambühren - Am 10.12.22, in der Zeit zwischen 10:30 Uhr und 11:30 Uhr, ist es entweder auf dem Parkplatz des Drogeriemarktes Rossmann oder auf dem Parkplatz des Aldi-Marktes, Hehlenbruchweg, in Hambühren zu einem Zusammenstoß zwischen einem derzeit unbekannten Fahrzeug und einem dort abgestellten dunkelblauen Ford gekommen. Der/die Unfallverursacher:in hat sich nicht um die Schadensregulierung bemüht. Hinweise nimmt die Polizei in Wietze unter 0514-986230 ...

