POL-CE: Gemeinsame Pressemeldung von der Polizei Celle und der Staatsanwaltschaft Lüneburg -Zweigstelle Celle-:

Celle (ots) - Bereits unter Auftrag Nummer 4925079 haben wir über den Verkehrsunfall in der "Sprache" am 07.12.22 berichtet. Leider ist der 55-jährige lebensgefährlich verletzte Unfallbeteiligte am 09.12.22 im Allgemeinen Krankenhaus Celle seinen Verletzungen erlegen. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Celle Dirk ...

mehr