Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Ergänzung zu Auftrag Nummer:4930482 Haftbefehl ist erlassen worden

Celle (ots)

Celle/Lachendorf - Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Lüneburg - Zweigstelle Celle- wird die bereits gefertigte Pressemeldung dahingehend ergänzt, dass gegen den 79-jährigen Beschuldigten Haftbefehl wegen Mordes erlassen worden ist. Dieser ist in der Folge in die Verantwortung der Justiz übergeben worden. Die weiteren polizeilichen Ermittlungen dauern an.

