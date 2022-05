POL-BO: Einbruch in Lager - Polizei sucht Zeugen

Bochum (ots) - Nach einem Einbruch in Bochum konnte ein Verdächtiger noch in Tatortnähe angetroffen werden. Am 25. Mai, gegen kurz nach 23 Uhr, brach ein Mann in ein Bürogebäude an der Querenburger Straße ein. Dabei wurde er von einem Zeugen gestört und entfernte sich ohne Beute vom Tatort. Polizeibeamte konnten den Verdächtigen, einen 30-jährigen Mann aus Polen, noch in Tatortnähe anhalten. Er wurde vorläufig ...

mehr