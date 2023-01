Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Mehrere Unfallfluchten dank aufmerksamer Zeugen geklärt

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstag (05.01.2023) wurden der Polizei Ludwigshafen drei Unfälle gemeldet, bei denen die verursachenden Fahrzeuge dank eines Zeugenhinweises ermittelt werden konnten.

Bereits am Mittwochmittag (04.01.2023), gegen 12:30 Uhr, fuhr eine 45-jährige Autofahrerin in der Bayernstraße gegen ein geparktes Auto. Die Fahrerin stieg kurz aus und begutachtete den Schaden, verließ dann aber unerlaubt die Unfallstelle.

Ebenfalls am Mittwoch, gegen 15:30 Uhr, wurde in der Karl-Krämer-Straße ein geparktes Auto beschädigt. Ein Zeuge notierte sich das Kennzeichen und hinterließ am Auto eine Nachricht. Die Ermittlungen zu dem Verursacher dauern an.

Am Donnerstagnachmittag (05.01.2023), gegen 13 Uhr, beobachtete ein Zeuge, dass ein Auto einen geparkten Lkw streifte. Der Zeuge verständigte die Lkw Firma. Dank des Zeugenhinweises konnte ein 30-Jähriger als Verursacher ermittelt werden.

Die Polizei weist darauf hin, dass es sich bei einer Verkehrsunfallflucht um kein Kavaliersdelikt handelt. Eine Unfallflucht ist eine Straftat und kann mit einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren geahndet werden. In vielen Fällen bleiben die Geschädigten auf ihren Kosten sitzen. Es könnte auch Ihr Auto treffen. Helfen Sie uns, den Unfallopfern zu helfen. Wenn Sie Zeuge einer Unfallflucht werden, notieren Sie das Kennzeichen oder machen Sie ein Foto mit Ihrem Handy. Verständigen Sie auf jeden Fall die Polizei.

