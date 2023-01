Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Wohnhausbrand - 1. Nachtrag

Ludwigshafen (ots)

Gemeinsame Pressemeldung von Staatsanwaltschaft Frankenthal/Pfalz und Polizeipräsidium Rheinpfalz

1. Nachtrag zur Pressemeldung vom 02.01.2023 https://s.rlp.de/1u9r2

Nach dem Brand in einer Doppelhaushälfte in der Friedensstraße in Ludwigshafen am 02.01.2023, bei dem ein 70-jähriger Bewohner verstarb, haben die Staatsanwaltschaft Frankenthal und die Kriminalpolizei Ludwigshafen die Ermittlungen aufgenommen.

Im Auftrag der Staatsanwaltschaft wurde der Brandort am Mittwoch (04.01.2023) durch einen Brandsachverständigen und Brandermittler der Kriminalpolizei untersucht. Hinweise auf ein vorsätzliches oder fahrlässiges in Brand setzen ergaben sich nicht. Nach dem Ergebnis der Ermittlungen dürfte mit hoher Wahrscheinlichkeit ein technischer Defekt am Raumthermostatregler ursächlich für den Brand gewesen sein.

Durch das Feuer entstand ein Schaden in Höhe von rund 20.000 Euro.

