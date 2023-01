Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Einfamilienhaus

Schifferstadt (ots)

Unbekannte brachen am Mittwoch (04.01.2023) zwischen 16.30 Uhr und 19 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Friedensstraße in Schifferstadt ein. Aus dem Haus wurden Schmuck und Bargeld in noch unbekannter Höhe entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

