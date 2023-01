Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Wohnung

Ludwigshafen (ots)

Unbekannte brachen am Mittwoch (04.01.2023) zwischen 15.30 Uhr und 16.45 Uhr in eine Wohnung in der Raschigstraße ein. Ob Gegenstände entwendet wurden, steht derzeit noch nicht fest. Kurz vor der Tat erkundigten sich zwei Personen bei einem Nachbarn nach der Wohnungsinhaberin. Hierbei handelte es sich um einen Mann zwischen 28 und 35 Jahren mit kurzen dunkelbraunen Haare. Er war circa 1,80m groß und trug eine dunkle Jacke. Die zweite Person war eine Frau zwischen 28 und 35 Jahren mit langen dunklen Haaren. Sie war circa 1,70m groß und trug einen schwarzen Kapuzenpullover. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell