POL-PPRP: Lagerraum aufgebrochen - Reifen und Felgen entwendet

Ludwigshafen (ots) - In der Nacht von Dienstag (03.01.2023) auf Mittwoch (04.01.2023) schlugen Unbekannte die Scheiben von zwei Transportern ein und entwendeten Werkzeug und Fahrzeugdokumente. Die Mercedes Sprinter waren im Tatzeitraum in der Jaegerstraße und am Otto-Buckel-Platz abgestellt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail ...

