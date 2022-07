POL-DA: Trebur: Beregner gestohlen/Polizei sucht Zeugen

Bensheim (ots) - Zwei 21 und 26 Jahre alte Männer wurden am Donnerstagabend (07.07.), gegen 22.20 Uhr, an der Ecke Dammstraße/Eifelstraße von drei Unbekannten aus bislang nicht bekannten Gründen angegriffen. Der 26 Jahre alte Mann wurde hierbei durch einen Messerstich am Bein und an der Hand verletzt. Sein jüngerer Begleiter wurde geschlagen und zog sich hierbei ...

