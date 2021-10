Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Versuchter Raub aus Busfahrer

Koblenz (ots)

Am Freitag, 01.10. parkte ein Koblenzer Berufskraftfahrer seinen Bus gegen 23.00 Uhr an einer Haltestelle in der August-Borsig-Straße und stellte den Motor ab. Nachdem sämtliche Fahrgäste den Bus verlassen hatten, nahm der Fahrer plötzlich zwei maskierte männliche Personen wahr, die mit Baseballschlägern die Einstiegstür zertrümmerten. Da es den Tätern nicht gelang, durch die Tür in das Innere des Busses zu gelangen, gaben sie ihr Vorhaben auf und flüchteten in unbekannte Richtung.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Koblenz unter der Nummer 0261-103 2690 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell