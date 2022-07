POL-DA: Biebesheim: 700 Meter Kupferkabel erbeutet

Wald-Michelbach (ots) - Sieben beschädigte Grablichter, Beschädigungen an zwei Pflanzgefäßen sowie weitere umgeworfene Lichter an Gräbern, sind die Bilanz eines Falls von Vandalismus auf dem Friedhof in Kocherbach am Donnerstag (07.07.), in der Zeit zwischen 19.00 und 20.15 Uhr. Der von den Unbekannten angerichtete Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. ...

