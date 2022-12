Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 221218 - 1453 Bundesautobahn 661: Verkehrsunfall

Frankfurt (ots)

(fue) Der 53-jährige Fahrer eines Ford Fiesta war am Sonntag, den 18. Dezember 2022, gegen 06.10 Uhr, auf der BAB 661 in Fahrtrichtung Egelsbach unterwegs. In Höhe der Anschlussstelle Offenbach Kaiserlei verlor er auf winterglatter Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte zunächst in die rechte und anschließend in die linke Leitplanke. Das Fahrzeug überschlug sich und blieb auf der rechten Fahrspur auf dem Dach liegen. Dem 53-Jährigen gelang es, sich selbstständig aus dem Fiesta zu befreien. Er wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Die 45-jährige Fahrerin einer Mercedes C-Klasse, die dem Fiesta folgte, verringerte ihre Geschwindigkeit und passierte die Unfallstelle auf der noch befahrbaren linken Spur. Der 20-jährige Fahrer eines VW Golf bemerkte dies offenbar zu spät und prallte dem Mercedes ins Heck. Der Mercedes geriet nun ins Schleudern und prallte gegen einen Audi Q5. Der Fahrer des Audi betätigte sich als Ersthelfer und hatte seinen Wagen auf dem Standstreifen abgestellt.

Die drei letztgenannten Fahrzeuge blieben quer zur Fahrbahn stehen, sodass die BAB 661 zwischen 06.15 Uhr und 08.10 Uhr an dieser Stelle voll gesperrt werden musste. Der Verkehr konnte über die Anschlussstelle Offenbach Kaiserlei abgeleitet werden. Der Fahrer des Golf wurde bei dem Unfall ebenfalls leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell