Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Korb: Gebäudebrand - Feuerwehr mit Drehleiter im Einsatz

Korb: (ots)

Am Montag gegen 16.30 Uhr wurde ein Zimmerbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Brunnenstraße gemeldet. Die örtliche Feuerwehr rückte zur Brandbekämpfung aus und brachte hierzu auch eine Drehleiter zum Einsatz. So war bereits gegen 17.15 Uhr das Feuer unter Kontrolle bzw. gänzlich gelöscht. Anschließend wurde das Gebäude durchlüftet. Nach ersten Einschätzungen ist die betroffene Wohnung nicht mehr bewohnbar. Es wurde bei dem Brandgeschehen niemand verletzt. Eine Frau, die sich zum Zeitpunkt des Brandausbruches in der Wohnung aufhielt, musste lediglich vorsorglich von dem Rettungsdienst medizinisch betreut werden. Die Brandursache und Schadenshöhe ist noch unklar. Die polizeilichen Ermittlungen hierzu dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell