Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am 26.12.2022, gegen 17:20 Uhr, stürzte ein Radfahrer in der Schützenstraße gegen ein geparktes Auto und flüchtet anschließend. Der Unfall wurde von einem Zeugen beobachtet. Der Radfahrer soll mit einem Pizzalieferfahrrad der Pizzeria Dominos gefahren sein. Er sei männlich, ca. 1,85 m groß, habe eine schlanke Statur und trug einen 3-Tage-Bart. Er war mit einer Regenjacke mit der Aufschrift Dominos bekleidet. An dem geparkten Auto entstand ein Schaden in Höhe von rund 500,- Euro.

Die Ermittlungen zu dem flüchtigen Fahrer dauern derzeit an.

Die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 bittet Zeugen sich unter Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu melden.

