POL-PPRP: Fahrradfahrer durch Verkehrsunfall schwerverletzt

Ludwigshafen (ots) - In der Zeit vom 25.12., 23:00 Uhr bis zum 26.12.2022, 08:30 Uhr, brachen Unbekannte in ein Telefongeschäft in der Bismarckstraße ein und stahlen acht Mobiltelefone. Der Schaden beläuft sich auf rund 4000 bis 5000 Euro. Wer hat in der Nacht vom ersten auf den zweiten Weihnachtsfeiertag verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Bismarckstraße gesehen? Sachdienliche Hinweise bitte an die ...

