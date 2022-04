POL-SO: Lippstadt - Fahrradfahrer stürzt - Polizei sucht dunklen Kleinwagen

Soest (ots) - In einem Fall des Wechselgeldbetruges war am Mittwoch (6. April 2022) um 18.21 Uhr ein Unbekannter an einer Tankstelle an der Werler Straße erfolgreich, nachdem er bereits an einer anderen Soester Tankstelle ohne Beute davonziehen musste. Der Tatverdächtige wollte Alkohol in der Tankstelle kaufen und diesen mit einem 50-Euro-Schein bezahlen. Anschließend forderte er ihn wieder zurück und wollte auch noch ...

