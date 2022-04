Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Aufgepasst beim Wechselgeldtrick

Soest (ots)

In einem Fall des Wechselgeldbetruges war am Mittwoch (6. April 2022) um 18.21 Uhr ein Unbekannter an einer Tankstelle an der Werler Straße erfolgreich, nachdem er bereits an einer anderen Soester Tankstelle ohne Beute davonziehen musste. Der Tatverdächtige wollte Alkohol in der Tankstelle kaufen und diesen mit einem 50-Euro-Schein bezahlen. Anschließend forderte er ihn wieder zurück und wollte auch noch das Wechselgeld hierzu haben. Aufgrund seines dominanten Auftretens verunsicherte er den Mitarbeiter in der Tankstelle so sehr, dass er das Wechselgeld herausgab. Der Tatverdächtige war circa 25 - 30 Jahre alt, schätzungsweise 175 cm groß, dunkles, gegeltes Haar, südländisches und gepflegtes Erscheinungsbild. Hinweise zur Identität des Unbekannten nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02921-91000 entgegen. (reh)

