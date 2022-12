Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Korrektur des Alters des Täters: Bedrohung mit Schusswaffe

Ludwigshafen-Mitte (ots)

Am Sonntagabend, 25.12.2022, gegen 23:20 Uhr befand sich eine dreiköpfige Personengruppe vor der Kirche in der Bismarckstraße. Daraufhin näherte sich ein 24-Jähriger der Gruppe, rempelte beim Vorbeigehen den 31-Jährigen an und hielt diesem in Folge eine Schusswaffe an Kopf und Brust und fragte mehrfach, ob er abdrücken soll. Dann entfernte er sich von der Kirche und zeigte einer fünfköpfigen Gruppe auf der anderen Straßenseite die Waffe in seinem Hosenbund, holte diese heraus und lud sie mehrfach durch. Danach begab er sich in eine Wohnung in der Ludwigstraße. Durch Zeugen aus den Personengruppen konnte die entsprechende Wohnung des 24-Jährigen benannt werden. Das Haus wurde durch Polizeikräfte umstellt und der 24-Jährige konnte angetroffen werden. Er ließ sich widerstandslos festnehmen. Im Rahmen einer Durchsuchung konnte eine schwarze Schreckschusswaffe aufgefunden und sichergestellt werden. Ein Alkoholtest des 24-Jährigen ergab ein Ergebnis von 1,97 Promille. Durch die Staatsanwaltschaft wurde eine Blutprobe angeordnet. Er wurde im Anschluss zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Der 31-Jährige wurde auf Grund von Schock in psychische Betreuung übergeben. Gegen den 24-Jährigen wird wegen Bedrohung ermittelt.

