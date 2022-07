Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Inrath/Kliedbruch: Diebin erbeutet wertvolle Uhr von Senior

Krefeld (ots)

Ein 85-Jähriger hatte am Donnerstag (21. Juli 2022) gegen 12:15 Uhr gerade sein Auto in seiner Garage am Grünen Dyk abgestellt und die Fahrertür geöffnet, als ihm eine unbekannte Frau seine Armbanduhr vom Handgelenk riss. Der Senior versuchte sie festzuhalten, dabei verlor sie ihre Bluse. Die Täterin flüchtete ohne Oberteil über den Grünen Dyk und stieg dort in einen weißen, eckigen Kleinwagen, in dem bereits ein Fahrer auf sie wartete. Das Auto hatte ein gelbes Kennzeichen mit schwarzer Schrift, darunter aber möglicherweise ein weiteres Nummernschild. Es fuhr über den Grünen Dyk und den Breiten Dyk davon.

Der Senior wurde bei dem Raub leicht verletzt. Die Uhr hat einen fünfstelligen Wert. Die Täterin ist rund 1,65 Meter groß und 30 bis 32 Jahre alt. Sie war von dicklicher Statur, hatte dunkle Haare und laut Zeuge ein "südländisches Erscheinungsbild". Sie trug eine schwarze Hose.

Für Hinweise melden Sie sich bitte unter der 02151 6340 oder per E-Mail unter hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (241)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell