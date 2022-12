Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verdacht auf illegales Kraftfahrzeugrennen

Ludwigshafen-Pfingstweide (ots)

Ein 31-jähriger Mann aus Ludwigshafen verlor am 26.12.22, gegen 02:00 Uhr, auf der B9 aus Richtung Nachtweide kommend in Fahrtrichtung Autobahnkreuz Ludwigshafen-Nord in einer Linkskurve die Kontrolle über seinen hochmotorisierten Mercedes AMG und prallte gegen die Schutzplanke, woraufhin sich das Auto drehte und schließlich auf der Fahrbahn zum Stehen kam. Der Fahrer erlitt hierbei leichte Schürfwunden und wurde zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. An dem Pkw entstand ein Schaden in Höhe von ca. 50 000 Euro. Zeugen, welche Hinweise zu dem Unfall geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Oppau unter der Tel.: 0621-963 2222 in Verbindung zu setzen.

