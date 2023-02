Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Farbschmiererei - Beim Diebstahl ertappt - Sonstiges

Aalen (ots)

Westhausen: Aufgefahren

Unachtsamkeit war die Ursache eines Verkehrsunfalls, bei dem am Montagnachmittag ein Sachschaden von rund 3000 Euro entstand. Mit seinem Mitsubihi fuhr ein 18-Jähriger kurz vor 16 Uhr auf der B 290 zwischen Immenhofen und Frankenreute auf den BMW eines 22-Jährigen auf. Beide Autofahrer blieben unverletzt.

Aalen: Parkrempler

Lediglich geringer Sachschaden entstand am Montagvormittag kurz nach 11 Uhr, als ein 55-Jähriger beim Ausparken mit seinem VW Transporter einen in der Unteren Wöhrstraße abgestellten Fiat streifte.

Ellwangen: Fahrzeug machte sich selbständig

Kurz vor 19 Uhr am Montagabend stellte eine 43-Jährige ihren VW Golf auf einem Parkplatz in der Obervogtstraße ab. Das Fahrzeug machte sich selbständig und rollte gegen einen dort geparkten Skoda, wobei ein Gesamtschaden von rund 3000 Euro entstand.

Ellwangen: Beim Diebstahl ertappt - 35-Jährige geschlagen

Zwei Männer wurden am Montagabend gegen 19.30 Uhr bei einem Diebstahl in einem Lebensmitteldiscounter in der Oberen Brühlstraße beobachtet. Nachdem sie den Kassenbereich passiert hatten, sprach eine Mitarbeiterin die beiden an, woraufhin diese die Flucht ergriffen. Die 35-Jährige wurde hierbei von einem der Männer in den Bauch geschlagen. Sein Mittäter konnte von der Frau und einem weiteren Zeugen bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Gegen den 25-Jährigen wurden entsprechende Ermittlungen eingeleitet.

Bopfingen-Oberdorf: Fahrzeug entwendet

Vom Gelände eines Autohauses in der Ellwanger Straße entwendete ein bislang Unbekannter einen Hyundai Santa Fe, der mit rotem Kennzeichen versehen auf dem Areal abgestellt war. Der Wert des entwendeten Fahrzeuges beläuft sich auf rund 14.000 Euro. Der Diebstahl wurde am Montagmorgen gegen 9 Uhr bemerkt. Hinweise bitte an das Polizeirevier Ellwangen, 07961/9300.

Ellenberg: Unfallflucht

Ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker beschädigte am Montag einen Opel, der auf einem Parkplatz im Häsleswald abgestellt war. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 1000 Euro geschätzt. Die Beschädigungen wurden am Montagmorgen kurz nach 8 Uhr bemerkt. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Farbschmiererei

Zwischen Freitagnachmittag 16 Uhr und Samstagmittag 12 Uhr besprühten Unbekannte die Wand eines Gebäudes am Marktplatz. Über den dabei entstandenen Sachschaden liegen derzeit keine Erkenntnisse vor. Hinweise auf die Täter bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580.

Mögglingen: Aufgefahren

Auf rund 13.000 Euro beläuft sich der Sachschaden, den ein 34-Jähriger am Montagmorgen gegen 8 Uhr verursachte, als er auf der Heuchlinger Straße mit seinem BMW auf einen vorausfahrenden Audi auffuhr. Sowohl der Unfallverursacher, als auch die 45 Jahre alte Audi-Fahrerin blieben unverletzt.

Gschwend: Zu weit links gefahren

Auf der Kreisstraße 3247 zwischen Ottenried und Eschach streifte ein 20-Jähriger am Montagmorgen kurz nach 6 Uhr mit seinem Mercedes Benz den entgegenkommenden Hyundai eines 47-Jährigen, wobei beide Fahrzeuge beschädigt wurden.

