POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallflucht

Am Dienstagvormittag gegen 10:45 Uhr befuhr ein Verkehrsteilnehmer die B19 in Richtung Schwäbisch Hall. Bei dem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer, welcher mit einem LKW unterwegs war, löste sich eine Eisplatte und rutschte in die Windschutzscheibe eines entgegenkommenden 49-jährigen Mini-Fahrers. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Der Fahrer des LKWs setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher.

