PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Pressemeldung der Polizeidirektion Limburg - Weilburg vom 01.01.2023

Limburg (ots)

+++ Schloss aufgebrochen, Gasflaschen entwendet+++Böller in Wohnung geworfen +++ Fenster durch Feuerwerkskörper beschädigt+++Körperverletzung am Bahnhofsvorplatz+++mehrere Brände im Kreisgebiet

1.Schloss aufgebrochen, Gasflaschen entwendet Siegener Straße, 65589 Hadamar Tatzeit: 30.12.2022 18:00 Uhr bis 31.12.2022 12:00 Uhr

An einem Außenlager einer Tankstelle in Hadamar machten sich Unbekannte zu schaffen. Zunächst wurde ein Vorhängeschloss, mit dem die Tür des Außenlagers gesichert war, aufgebrochen, anschließend wurden aus dem Lager heraus mehrere Gasflaschen entwendet. Der oder die Täter entkamen im Anschluss unerkannt.

Zeugen oder Hinweisgeber in der Sache werden gebeten sich unter 06431-91400 mit der Polizei in Limburg in Verbindung zu setzen.

2.Böller in Wohnung geworfen

Brückengasse in 65549 Limburg Tatzeit: 31.12.2022, 19:00 Uhr

Während der Bewohner einer Wohnung in der Brückengasse in Limburg seine Wohnung lüftete, wurde durch eine bislang unbekannte Person ein Feuerkerkskörper durch das geöffnete Fenster geworfen. Durch die Explosion wurde der Teppich des Zimmers beschädigt. Der oder die Täter entfernten sich unerkannt vom Tatort.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich unter der Rufnummer 06431-91400 mit der Polizei in Limburg in Verbindung zu setzen.

3.Kellerfenster durch Feuerwerkskörper beschädigt Erlenbachstraße in 65520 Bad Camberg Tatzeit: 01.01.2023, 01:10 Uhr

Die Bewohnerin eines Hauses in der Erlenbachstraße wurde gegen 01:10 Uhr zunächst auf eine starke Rauchentwicklung im Bereich eines Kellerfensters aufmerksam. Aus Sorge, es sei zu einem Brand gekommen, verständigte sie zunächst die Feuerwehr. Diese konnte vor Ort schnell Entwarnung geben und feststellen, dass es zu keinem Feuer gekommen war. Offenbar war ein größerer Feuerwerkskörper gegen das Fenster geworfen worden. Durch die Detonation war es aber zu einer Beschädigung an dem Fenster gekommen. Der Geschädigten war unmittelbar vor dem Vorfall eine ca. 10-köpfige Personengruppe aufgefallen, die in der Erlenbachstraße mit Feuerwerkskörpern geworfen haben soll.

4.Körperverletzung am Bahnhofsplatz

Bahnhofsplatz in 65549 Limburg Tatzeit: 31.12.2022, 19:20 Uhr

Am Bahnhofsvorplatz geriet eine 22-jährige Frau aus Limburg mit einer derzeit unbekannten weiblichen Person in Streit. Die Auseinandersetzung gipfelte schließlich darin, dass die Beschuldigte ihre Kontrahentin schlug, sie an den Haaren ergriff und so zu Boden schleuderte. Die Geschädigte verletzte sich hierbei leicht.

Zeugen oder Hinweisgeber in der Sache werden gebeten sich unter 06431-91400 mit der Polizeistation in Limburg in Verbindung zu setzen.

5.Brände

In der Silvesternacht kam es im gesamten Kreisgebiet zu mehreren Bränden. Näheres hierzu kann der gesonderten Pressemeldung des Polizeipräsidium Westhessens anlässlich des Jahreswechsels zu entnehmen.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell