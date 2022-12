PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Kellerbrand im Mehrfamilienhaus +++ Einbrecher am Werk +++ Ladendieb mit Messer +++ Betrüger ergaunert Ersparnisse +++

Brand im Mehrfamilienhaus

65618 Selters-Niederselters, Klosterstraße Freitag, 30.12.2022, 16:11 Uhr

Am Freitagnachmittag kam es im Hauswirtschaftsraum eines Mehrfamilienhauses zum Brand einer Waschmaschine. Durch Hausbewohner wurde die Rettungsleitstelle verständigt und über den Brand in der Klosterstraße informiert. Sofort fuhren Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei zum Einsatzort. Vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte konnten bereits alle Bewohner selbstständig das Haus unverletzt verlassen. Durch die Feuerwehr wurde im Erdgeschoß des Hinterhauses eines Mehrfamilienhauses eine brennende Waschmaschine festgestellt. Die Flammen breiteten sich zudem in eine Zwischendecke aus. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden, jedoch sind die Räumlichkeiten vorerst nicht bewohnbar. Die betroffenen Bewohner wurden durch den Hauseigentümer in einer anderen Wohnung untergebracht. Der Sachschaden wird auf ca. 50.000 EUR geschätzt. Hinweise zum Brandgeschehen nimmt die Polizeistation in Limburg unter der Rufnummer 06431/91400 entgegen.

Wohnungseinbruch

35792 Löhnberg-Niedershausen

Freitag, 30.12.2022, bis 13:53 Uhr

Im Verlauf des Freitags sind Unbekannte in ein Wohnhaus in Niedershausen eingebrochen. Die 72-jährige Hausbewohnerin hatte bei ihrer Rückkehr den Einbruch in das Haus bemerkt. Durch bisher unbekannte Täter wurde die Scheibe eines Kellerfensters eingeschlagen und sich dadurch Zutritt in das Einfamilienhaus verschafft. Im Gebäudeinneren wurden sämtliche Räumlichkeiten durchsucht. Anschließend verließen die Täter mit ihrer Beute das Haus in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06431/91400 entgegen.

Ladendiebstahl mit Waffen

Limburg, Westerwaldstraße

Freitag, 30.12.2022, 18:59 Uhr

Durch den Ladendetektiv eines Einkaufszentrums wurden zwei 14-jährige Jugendliche angesprochen, nachdem diese den Kassenbereich passiert hatten, ohne ihre Ware zu bezahlen. Die Jugendlichen wurden zuvor dabei ertappt, wie sie Feuerwerkskörper im Wert von 60 EUR einsteckten. Nachdem eine Streife der Polizei hinzugezogen wurde, konnte bei den Jugendlichen ein Einhandmesser sowie ein Tierabwehrspray aufgefunden werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Jugendlichen an die Erziehungsberechtigten übergeben. Es wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Ersparnisse an Betrüger überwiesen

65589 Hadamar

Freitag, 30.12.2022, 16:59 - 21:52 Uhr

Eine 63-jährige Hadamarerin verlor am gestrigen Freitag einen Teil ihrer Ersparnisse an einen Betrüger. Die Geschädigte wurde am Nachmittag auf ihrem Mobiltelefon per "whatsapp" angeschrieben. Der unbekannte Täter gab sich gegenüber der Geschädigten als naher Familienangehöriger aus. Da er sich in einer akuten Notsituation befindet und dringend offene Rechnungen begleichen muss, bat er um Überweisung von mehreren Geldbeträgen auf zwei verschiedene Konten. Dies veranlasste die Geschädigte umgehend, bis sie ihr Tageslimit erreicht hatte. Danach nahm die Geschädigte Kontakt zur Polizei auf und erstattet eine Anzeige.

Die Kriminalpolizei in Limburg hat die Ermittlungen aufgenommen.

