POL-BS: Kontrolle des Schwerlastverkehrs deckt erneut eine Vielzahl bedenklicher Mängel auf

Braunschweig (ots) - Braunschweig, Rühme, 11.10.22, 16:00 Uhr - 12.10.22, 04:20 Uhr Bislang unbekannte Täter dringen in ein Bürogebäude ein und entwenden mehrere Gegenstände und einen Tresor. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einem Bürogebäude in Braunschweig-Rühme. Dazu beschädigten sie zunächst die Scheibe eines Kellerfensters. Da sie auf diesem Wege keinen Zugang zum Gebäude fanden, zerstörten sie eine weitere ...

mehr