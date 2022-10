Polizei Braunschweig

POL-BS: Einbruch in Bürogebäude

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Rühme, 11.10.22, 16:00 Uhr - 12.10.22, 04:20 Uhr

Bislang unbekannte Täter dringen in ein Bürogebäude ein und entwenden mehrere Gegenstände und einen Tresor.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einem Bürogebäude in Braunschweig-Rühme. Dazu beschädigten sie zunächst die Scheibe eines Kellerfensters. Da sie auf diesem Wege keinen Zugang zum Gebäude fanden, zerstörten sie eine weitere Fensterscheibe im Erdgeschoss und betraten anschließend über eine am Tatort gefundene Leiter das Gebäude. Dort durchwühlten die Täter diverse Büroräume und entwendeten den Inhalt mehrerer Geldkassetten. Schließlich entwendeten sie noch einen Tresor und verließen unerkannt den Tatort.

Als ein Mitarbeiter die Beschädigungen bemerkte, informierte er sofort die Polizei. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren und nahm die Ermittlungen auf.

Die genaue Schadenshöhe konnte zum diesem Zeitpunkt der Ermittlungen noch nicht beziffert werden. Es wurde ein Strafverfahren wegen Einbruchdiebstahls eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell