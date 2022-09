Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtnau: Zwei Verletzte bei Unfall - Rettungshubschrauber im Einsatz

Freiburg (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntag, 25.09.2022, gegen 23.00 Uhr, wurde auf der B 317 auf Höhe der Todtnauer Hütte ein 19 Jahre alter Autofahrer schwer und seine 20-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Zuvor war der Fahrer mit seinem Audi vom Feldberg kommend talwärts unterwegs. In einer Kurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Erdhang. Der Audi prallte zurück an zwei Verkehrszeichen sowie eine Schranke und kam schlussendlich auf einer Wiese zum Stehen. Der schwer verletzte Fahrer wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Seine leicht verletzte Beifahrerin kam ebenfalls in eine Klinik. Am Audi entstand wirtschaftlicher Totalschaden von rund 15000 Euro. Die Feuerwehr Todtnau war zusammen mit der Straßenmeisterei Schönau im Einsatz, um die ausgelaufenen Betriebsstoffe zu binden.

