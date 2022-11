Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (500/2022) Geparkter BMW in Dransfeld beschädigt - Verursacher und Unfallzeugen gesucht

Göttingen (ots)

Dransfeld, Hoher-Hagen-Straße

Mittwoch, 23. November 2022, zwischen 07.40 und 13.45 Uhr

DRANSFELD (jk) - Ein am Straßenrand der Hoher-Hagen-Straße in Dransfeld (Landkreis Göttingen) geparkter BMW, ist am Mittwoch (23.11.22) bei einem Verkehrsunfall am vorderen Stoßfänger beschädigt worden. Der Vorfall ereignete sich in der Zeit zwischen 07.40 und 13.45 Uhr in Höhe der Hausnummer 1.

Der Unfallverursacher flüchtete. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht noch nicht fest. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Hann. Münden unter Telefon 05541/9510 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell