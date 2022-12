PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Hoher Schaden nach Einbruch in Pizzeria in Langendernbach +++ Verkehrsteilnehmer zu schnell unterwegs +++ Schwerverletzte nach Unfällen bei Dornberg und Weilburg

Limburg (ots)

1. Einbrecher hinterlassen fünfstelligen Schaden, Dornburg, Langendernbach, Mainzer Straße, bis Dienstag, 27.12.2022

(jn)In den vergangenen Tagen sind Einbrecher in eine Dornburger Pizzeria eingebrochen und haben einen Schaden in Höhe von ca. 20.000 Euro verursacht. Den Ermittlungen am Tatort folgend betraten die Täter das Restaurant in der Mainzer Straße im Ortsteil Langendernbach, nachdem sie zuvor ein Fenster aufgehebelt hatten. Im weiteren Verlauf öffneten die Täter dann mehrere Wasserhähne und verursachten damit einen erheblichen Wasserschaden, bevor sie unerkannt mit einer Geldkassette verschwanden.

Zeugen oder Hinweisgeber melden sich bitte bei der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer 06431 / 9140 - 0.

2. Gehebelt und gescheitert,

Selters (Taunus), Niederselters, Christophorusring, festgestellt am Dienstag, 27.12.2022

(jn)Unbekannte Täter haben in den zurückliegenden Tagen versucht, in ein Einfamilienhaus in Niederselters einzubrechen. Mit einem Hebelwerkzeug machten sie sich an der Terrassentür des im Christophorusring gelegenen Wohnhauses zu schaffen und verursachten einen Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Letztlich blieben sämtliche Versuche aufgrund einer guten Einbruchssicherung vergeblich und die Kriminellen flüchteten unverrichteter Dinge.

Hinweise bitte an die Limburger Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 06431 / 9140 - 0.

3. Zahlreiche Geschwindigkeitsverstöße festgestellt, Bundesstraße 49, Ausfahrt Heckholzhausen Ost, Dienstag, 27.12.2022, 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr

(jn)Im Rahmen einer Geschwindigkeitsmessung der Polizeidirektion Limburg-Weilburg sind am Dienstagvormittag mehrere Dutzend Geschwindigkeitsübertretungen festgestellt worden. Zwischen 10:00 Uhr und 12:00 Uhr waren 57 Verkehrsteilnehmer auf der B 49 im Bereich der Ausfahrt Heckholzhausen Ost zu schnell unterwegs, wobei 20 sogar mit Bußgeldern rechnen müssen. Ein Autofahrer wurde bei erlaubten 100 km/h mit 146 km/h gemessen, er kann sich nun auf ein Fahrverbot einstellen.

4. Überholvorgang geht schief - Autofahrer schwerverletzt, Dornburg, Langendernbach, Bundesstraße 54, Dienstag, 27.12.2022, 12:00 Uhr

(jn)Mit schweren Verletzungen ist am Dienstagmittag ein 57-jähriger Autofahrer aus Hadamar in ein Krankenhaus gekommen, nachdem er infolge eines Überholmanövers von der Fahrbahn abgekommen war. Der Unfallaufnahme nach befuhr der 57-Jährige gegen 12:00 Uhr die B 54 von Dornburg in Fahrtrichtung Irmtraut und beabsichtigte kurz hinter dem Ortsausgangsschild von Langendernbach, einen vorausfahrenden Mercedes zu überholen. Hierfür scherte der 57-Jährige, der am Steuer eines Ford Mustang saß, nach links aus, überholte den Mercedes und scherte wieder nach rechts ein, noch bevor der Überholvorgang komplett abgeschlossen war. Dabei kollidierte er mit der seitlichen Fahrzeugfront des Mercedes, woraufhin er die Kontrolle über seinen Ford verlor. Letztlich kam er in einer Böschung neben dem rechten Fahrbahnrand entgegen der Fahrtrichtung zum Stillstand. Nach einer ärztlichen Untersuchung an der Unfallstelle kam der Unfallverursacher zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der 58 Jahre alte Fahrer des Mercedes blieb unverletzt. Sowohl der Ford als auch der Mercedes mussten abgeschleppt werden, wobei an dem Ford ein Schaden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro entstand.

5. Ältere Dame von Pkw angefahren,

Weilburg, Taunusstraße, Dienstag, 27.12.2022, 10:40 Uhr

(jn)Am Dienstagvormittag ist in Weilburg eine 85-jährige Fußgängerin von einem Pkw angefahren worden, wobei sie sich schwere Verletzungen zuzog. Um 10:40 Uhr ging die Dame mit ihrem Rollator die Taunusstraße entlang, als eine 33-Jährige aus Weilburg rückwärts in eine Einfahrt hineinfuhr. Sie übersah die Seniorin, woraufhin diese von dem Pkw erfasst wurde und zu Boden stürzte. Die 85-Jährige wurde stationär in einem Krankenhaus aufgenommen.

