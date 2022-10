Karlsruhe (ots) - Freitagvormittag (21. Oktober) hat die Aufsichtsperson einer französischen Schulklasse drei ihrer Schüler am Karlsruher Hauptbahnhof zurückgelassen. Gegen 12 Uhr befand sich die Schulklasse auf dem Rückweg eines Schulausflugs in Richtung Straßburg. Nach Abfahrt des gebuchten Zuges, befanden sich noch drei 13-jährige Schulkinder am Bahnsteig. Die Aufsichtsperson befand sich zu dieser Zeit bereits ...

mehr