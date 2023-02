Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Unfall bei Fahrbahnwechsel

Am Dienstagvormittag fuhr ein 47-Jähriger gegen 10 Uhr mit seinem Mercedes auf der Hofherrnstraße in Richtung Aalen. Als die Straße zweispurig wurde, wollte er auf den linken Fahrstreifen wechseln. Hierbei übersah er eine Sattelzugmaschine eines 28-Jährigen auf der linken Fahrspur. Infolgedessen kam er zum Unfall bei dem ein Schaden in Höhe von etwa 7000 Euro entstand.

Oberkochen: Parkplatzunfall

Beim Rangieren auf einem Parkplatz in der Carl-Zeiss-Straße übersah am Dienstagmittag, gegen 12:30 Uhr, ein 19-jähriger Opel-Fahrer einen dort abgestellten Opel eines 53-Jährigen. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von rund 5500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell